Ski Alpin

Lena Dürr vergibt Olympia-Gold im Slalom nach klarer Führung: Der 2. Lauf im Kampf um die Medaillen

Was für ein Drama: Lena Dürr hat Olympia-Gold im Slalom greifbar nahe, bleibt aber am Ende ohne Medaille - ihr Finallauf hier im Video! Als letzte Starterin geht sie ins Rennen und baut ihren Vorsprung anfangs klar aus, doch an den letzten Toren verliert sie ihr Polster und muss sich im Ziel mit Rang vier begnügen.

00:03:13, vor 21 Minuten