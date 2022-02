Mikaela Shiffrin hat bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 einen fulminanten Fehlstart hingelegt.

Erschüttert begrub sie den Kopf zwischen ihren Armen, weinte bittere Tränen und konnte sich ihr Doppel-Aus auch im Interview danach noch nicht erklären.

"Ich fühle mich sehr schlecht", sagte Shiffrin unter Tränen und dachte an ihren verstorbenen Vater Jeff : "Ich würde ihn jetzt wirklich gerne anrufen."

Ausscheiden gehöre "zum Spiel dazu"

Prompte Unterstützung erhielt die 26-Jährige von ihrem Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde. Der norwegische Ski-Star, in Peking in einer anderen "Bubble" als seine Freundin unterwegs, wandte sich via "Instagram" an Shiffrin und die Fans.

"Wenn du dieses Foto siehst, kann man so viele Statements, Meinungen und Gedanken dazu schreiben", so Kilde.

"Viele von euch werden wahrscheinlich sagen: 'Sie hat es vergeben', 'sie kann mit dem Druck nicht umgehen' oder 'was ist passiert?' Was mich frustriert, weil alles, was ich sehe, eine Top-Athletin ist, die das tut, was eine Top-Athletin macht!"

So ein Ausscheiden gehöre "zum Spiel dazu und es passiert eben".

Kilde mahnt Druck auf Athleten an

Deswegen wünscht sich der 29-Jährige: "Der Druck, den wir einzelnen Athleten und Athletinnen aufbürden, ist enorm, also lasst uns genauso viel Unterstützung zurückgeben …"

Es gehe ihm um die richtige "die Balance und wir sind nur normale Menschen!! Ich liebe Dich, Kaela", schloss Kilde sein emotionales Statement.

Kilde hatte im Super-G Bronze gewonnen und ist auch noch bei den technischen Rennen im Einsatz. Shiffrin will in Peking in allen sechs Rennen an den Start gehen – nächste Medaillenchance am Montag im Super-G ( alle Entscheidungen live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ).

