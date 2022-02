Ski Alpin

Olympia 2022: Benjamin Alexander aus Jamaika fährt Riesenslalom: "Jetzt brauche ich eine Massage und ein Bier"

Benjamin Alexander ist eigentlich Brite, geht aber bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 für Jamaika im Ski alpin an den Start. Beim Riesenslalom kommt der 38-Jährige, der sonst auch als DJ unterwegs ist, nach zwei Läufen mit insgesamt 69 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Marco Odermatt ins Ziel und sendet ein paar Botschaften in die Welt aus.

00:01:10, vor 13 Minuten