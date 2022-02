Ski Alpin

Olympia 2022: Mikaela Shiffrin in der Kombination nach starker Abfahrt auf Goldkurs in Peking

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat in der alpinen Kombination bei Olympia 2022 in Peking beste Chancen auf die Goldmedaille. Mit 0,56 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiterin Christine Scheyer aus Österreich ist Shiffrin nach der Abfahrt die am besten platzierte der starken Slalomläuferinnen. Hier gibt es den Lauf des US-Superstars im Video.

00:02:06, vor 24 Minuten