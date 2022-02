Ski Alpin

Olympia 2022 - Mikaela Shiffrin ringt nach ihrem Ausfall in der Kombination nach Worten

Nach ihrem Ausfall in der Kombination bei Olympia in Peking 2022 ringt Mikaela Shiffrin nach Worten. Die US-Amerikanerin kann sich ihr drittes frühes Aus im dritten technischen Durchgang im Ski Alpin nicht erklären. Am Druck habe es nicht gelegen. Sie habe weniger Druck verspürt als bei den vergangenen Winterspielen. Hier gibt es das Interview im Video.

00:03:20, vor einer Stunde