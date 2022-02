Ski Alpin

Olympia 2022: Mirjam Puchner gewinnt Silber im Super-G in Peking - starkes Finish bringt Medaille

Die Österreicherin Mirjam Puchner gewinnt Silber im Super-G bei Olympia 2022 in Peking. Auf der Piste "Rock" spielte sie im Zielhang ihr großes Skigefühl aus. Auch kleinere Rutscher im Steilhang änderten letztlich nichts am unerwarteten Gewinn der Silbermedaille für Puchner. An die neue Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz war aber kein Herankommen.

00:01:26, vor einer Stunde