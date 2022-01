Ski Alpin

Olympia-Rückblick: Matthias Mayer holt Gold im Super-G in Pyeongchang nach Sturz in der Abfahrt

Matthias Mayer macht es bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang Hermann Maier nach: Wie der "Herminator" 1998 schlägt Mayer nach einem enttäuschenden Ergebnis in der Abfahrt (9.) im Super-G zurück und sichert sich mit einem tollen Lauf die Goldmedaille. Für Mayer ist es nach Abfahrtsgold 2014 in Sotschi der zweite Olympiasieg.

