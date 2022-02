Ski Alpin

Schwerer Sturz: Dominik Schwaiger crasht bei Olympia-Abfahrt in Peking

Dominik Schwaiger ist bei der Olympia-Abfahrt schwer gestürzt. Der Deutsche musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden, nachdem er in den Fangzaun gerutscht war. Schwaiger hatte die Piste "Rock" als zweiter Starter in der Königsdisziplin in Angriff genommen.

00:08:39, Gestern Am 04:40