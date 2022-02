"Es ist nicht immer einfach, aber es ist nicht das Ende der Welt, wenn man verliert. Wenn man zweimal oder fünfmal verliert, bei Olympischen Spielen", erklärte die 26-Jährige.

Ihre Liebe für das Skifahren treibe sie weiter an: "Es schmerzt in letzter Zeit mehr, als dass es sich gut anfühlt. Ich komme wieder zurück, weil die ersten neun Schwünge heute spektakulär waren, wie im Himmel. Dort soll ich einfach sein und ich bin unheimlich stur", schrieb Shiffrin.

Auf Twitter postete die US-Amerikanerin auch einige Botschaften, die sie nach dem Kombinations-Aus erreicht hatten.

Darunter waren unter anderem Kommentare wie "Sie hält dem Druck nicht stand", "Du hast bekommen, was du verdienst" oder "Ich kann es kaum erwarten, bis du aufhörst und wir dein Verlierergesicht nicht mehr sehen müssen".

Mikaela Shiffrin bleibt angriffslustig

Shiffrin wurde zudem als "arrogant", "Narzist" und "dumme Blondine" bezeichnet. Doch den Hass ließ der Ski-Superstar an sich abprallen und richtete eine angriffslustige Nachricht an alle Hater: "Packen wir morgen das Team-Training an und dann das letzte olympische Rennen am Samstag."

Wenn man sie persönlich nicht leiden könne, sollte man zumindest ihren Teamkollegen wie Tommy Ford oder Paula Moltzan die Daumen drücken, ließ Shiffrin wissen.

Die 26-Jährige war in Peking bei allen Einzelrennen an den Start gegangen. Doch sie blieb - auch in ihren Paradediszplinen - ohne Medaille. Ihre letzte Chance auf Edelmetall hat Shiffrin daher im Teamevent am Samstag (ab 5:00 Uhr live bei Eurosport).

Neureuther: "Geht's eigentlich noch?"

Auch Ex-Skirennläufer Felix Neureuther zeigte wenig Verständnis für die Hasskommentare gegen die US-Amerikanerin.

In der "ARD" sagte er: "Da denkt man sich: Sag mal, geht’s eigentlich noch? Das ist die beste Skifahrerin, die der Skisport wahrscheinlich jemals hervorgebracht hat. Dann muss sie sich so etwas anhören. Das verstehe ich nicht. Man hebt diese Helden in die Höhe und wenn es dann mal nicht läuft, haut man auf sie drauf."

Dieser Umgang werde Shiffrin nicht gerecht. "Sie ist menschlich und auch sportlich einzigartig", stellte Neureuther klar.

