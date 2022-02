Ski Alpin

Olympia 2022: Tennis-Star Iga Swiatek richtet nach Hass-Kommentaren aufmunternde Worte an Mikaela Shiffrin

Tennis-Star Iga Swiatek ist selbst eine große Verfechterin von mentaler Gesundheit im Profi-Sport. Daher richtete die Polin nach den Hass-Kommentaren gegen Skirennläuferin Mikaela Shiffrin im Netz aufmunternde Worte an die US-Amerkanerin, die bei den Olympischen Spielen in Peking gerade ein sportliches Drama durchlebt. Shiffrin reiste als große Favoritin an, bisher blieb sie aber ohne Medaille.

00:00:42, vor 14 Stunden