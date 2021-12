Ski Alpin

Was ist Ski Alpin? Abfahrt, Super G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Team bei Olympia

Die alpinen Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Peking finden zwischen dem 6. und 19. Februar 2022 statt. Thomas Dreßen, Romed Baumann und Kira Weidle sind Mitfavoriten in der Abfahrt. Lena Dürr hat Medaillenchancen im Slalom sowie im Team-Wettbewerb. Im Erklärvideo gibts die wichtigsten Infos zur Sportart Ski Alpin, in der es bei Olympia in insgesamt elf Entscheidungen um Gold geht.

