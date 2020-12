Erfolg "Made in Germany": Darum sind die Schwedinnen so stark

Abgesehen von zwei dritten Plätzen bei Parallel-Rennen war es erst seine zweite Fahrt mitten hinein in die Weltelite im Riesenslalom nach seinem sechsten Platz vor drei Jahren in Val d'Isere/Frankreich. "Es muss einfach alles zusammenpassen, dass man sich auch weit vorne platziert", sagte er.

Seit Saisonbeginn passt es immer besser: Rang 15 beim ersten Riesenslalom der Saison in Sölden/Österreich, danach Rang drei beim Parallel-Rennen in Lech/Zürs sowie Rang elf am Samstag im ersten Riesenslalom - und jetzt wieder eine Steigerung: Die Formkurve beim bisweilen allzu zurückhaltend wirkenden Schmid zeigt im Moment beständig nach oben. "Ich bin zuversichtlich für die nächsten Rennen", versicherte er. Den Nachweis kann er am 20. Dezember beim Klassiker in Alta Badia/Italien erbringen.

Zweifel an seinem Können beschleichen Marco Odermatt dieser Tage nicht. Im dritten Riesenslalom der Saison stand er zum dritten Mal auf dem Siegerpodest - zum ersten Mal in seiner Karriere aber ganz oben in dieser Disziplin nach dem Super-G vor einem Jahr in Beaver Creek/USA. Mit dem Erfolg vor Tommy Ford (USA/+0,73 Sekunden) und Filip Zubcic (Kroatien/+0,75), der das Rennen am Samstag gewonnen hatte, bescherte Odermatt den Schweizern zugleich den ersten Riesenslalom-Sieg seit jenem von Carlo Janka 2011 in Kranjska Gora/Slowenien.