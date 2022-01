Ski Alpin

Nachtslalom Schladming: Sara Hector erlebt gebrauchten Tag und haut sich eigenen Stock an den Kopf

Beim Nachtslalom der Damen in Schladming erlebt die Schwedin Sara Hector einen gebrauchten Tag. Die 29-Jährige glänzte in den letzten Wochen mit guten Leistungen im Riesenslalom, im Slalom will ihr der große Coup aber nicht gelingen. So auch in Schladming, wo Hector wütend den Zielbereich verlässt und den eigenen Stock unglücklich gegen den Helm bekommt. Das Missgeschick im Video.

00:00:46, vor 2 Stunden