Ski Alpin

Mikaela Shiffrin mit schwachem zweiten Lauf beim Riesenslalom in Sestriere

Mikaela Shiffrin kann im zweiten Durchgang beim Riesenslalom in Sestrière nicht überzeugen. Zwar wird die US-Amerikanerin in der Endabrechnung zumindest noch Sechste, verliert ohne gravierenden Fehler im Finaldurchgang aber viel Zeit. Ähnlich passierte dem Superstar bereits beim Slalom in Killington. Hier gibt es den zweiten Durchgang von Shiffrin im Video.

00:01:50, vor einer Stunde