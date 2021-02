"Das zweite Training war deutlich besser als das erste, es war im Großen und Ganzen okay, ich habe aber immer noch Luft nach oben", sagte Weidle, die nun eine Medaille ins Visier nehmen will: "Wenn mir da runter ein einigermaßen sauberer Lauf gelingt, ist das absolut möglich."

GESTERN AM 16:03

Eine Medaille für Weidle wäre in der Tat eine nicht minder große Überraschung wie jene von Baumann. Erst zweimal in ihrer Karriere fuhr die 24-Jährige vom SC Starnberg in einem Rennen der alpinen Königsdisziplin aufs Podium. Bei bislang sechs Abfahrten auf der "Olimpia delle Tofane" kam sie immerhin drei Mal unter die ersten Zehn, zuletzt im Januar 2019 sogar als Vierte.