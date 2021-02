Ski Alpin

Ski-WM 2021 - Kombination: Schwarz entscheidet Slalom-Thriller gegen Pinturault für sich

Der Österreicher Marco Schwarz hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo Gold in der Kombination gewonnen. Nach einem starken Super-G holte der Slalomspezialist in der zweiten Disziplin seinen Rückstand auf Titelverteidiger Alexis Pinturault auf und lag am Ende 0,04 Sekunden vor dem Franzosen. Der Gold-Lauf von Schwarz im Video.

00:01:24, 433 angesehen, vor 2 Stunden