Ski Alpin

Weltcup in Sölden: Lara Gut-Behrami mit der Bestzeit im 1. Lauf - Schweizerin fängt Mikaela Shiffrin ab

Lara Gut-Behrami mit der Bestzeit im 1. Lauf des Riesenslaloms in Sölden: Die Schweizerin fängt Mikaela Shiffrin zum Auftakt in den Olympia-Winter noch knapp ab. Nur 2/100-Sekunden trennen die beiden Stars vor dem zweiten Durchgang auf dem Rettenbachferner in Österreich.

00:01:43, vor 13 Minuten