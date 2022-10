Ski Alpin

Weltcup in Sölden: Henrik Kristoffersen rast im Finale noch aufs Podest - Premiere mit "Van Deer"-Ski

Henrik Kristoffersen legt in seinem ersten Weltcup-Rennen mit dem "Van Deer"-Ski von Marcel Hirscher gleich einen Traumstart hin. Der Norweger schnuppert in Sölden bereits nach dem ersten Durchgang als Sechster am Podest und greift dieses mit einem starken Lauf im Finale an. Der Mut wird belohnt: Der 28-Jährige fährt im Riesenslalom vor auf Rang drei. Sein zweiter Lauf im Video.

00:02:01, vor einer Stunde