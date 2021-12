Ski Alpin

Lara Gut-Behrami gewinnt den Super-G auf der Corviglia in St. Moritz

Lara Gut-Behrami dominiert den Super-G bei ihrem Heimrennen in St. Moritz. Bei schwierigen äußeren Bedingungen lag die 30-Jährige 0,18 Sekunden vor der italienischen Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia, die am vergangenen Wochenende alle drei Rennen in Lake Louise/Kanada gewonnen hatte. Hier gibt es den Lauf der Weltmeisterin im Video.

00:01:36, vor 16 Minuten