Wegen des Ausfalls von Luitz stellt der DSV in Alexander Schmid im Riesenslalom nur einen Starter. "Wir hoffen, dass Alexander seine gute Leistung von Garmisch-Partenkirchen wiederholen und einen weiteren Schritt nach vorne machen kann", sagte Schwaiger.

Schmid war in "GAP" auf der Kandahar 13. geworden. Beim Parallel-Riesenslalom in Chamonix fuhr er als Dritter erstmals sogar aufs Podest. Im Slalom erwartet Schwaiger von Linus Straßer eine Platzierung unter den Top 15:

" Das ist unser Ziel. "

Bei den deutschen Frauen fehlt die verletzte Viktoria Rebensburg nach ihrem Sturz in Garmisch. Kira Weidle (Starnberg) soll daher im Schweizer Crans Montana für gute Ergebnisse sorgen. Am Freitag steht zunächst die Ersatz-Abfahrt für das ausgefallene Rennen in Sotschi auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag folgen ein weiteres Abfahrtsrennen und die Super-Kombination.

(SID)

