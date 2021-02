Ski Alpin

Abflug in der Abfahrt: Sturz von Breezy Johnson in die Fangzäune beim Weltcup in Val di Fassa

Die US-Amerikanerin Breezy Johnson legt in Val di Fassa einen starken Abfahrtslauf hin. In Führung liegend stürzt sie dann aber spektakulär in die Fangzäune.

