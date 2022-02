Ski Freestyle

Eileen Gu fliegt zu Gold im Big Air - Chinesin schlägt Tess Ledeux in packendem Duell der Ski Freestyler

Eileen Gu fliegt zu Gold im Big Air - die Chinesin schlägt Tess Ledeux aus Frankreich in einem packendem Duell der Ski Freestyler in Peking. Mit 188,25 Punkten verwies Gu letztlich Ledeux (187,50) und Mathilde Gremaud aus der Schweiz (182,50) auf die Plätze. Es war Chinas drittes Gold der Winterspiele. Die einzige deutsche Startern Aliah Delia Eichinger (St. Oswald) war in der Quali gescheitert.

00:05:20, vor 20 Stunden