Ski Freestyle

Emma Weiß verpasst das Finale im Aerials der Frauen - Bester Sprung in der Qualifikation

Emma Weiß ist die einzige deutsche Starterin in der Qualifikation im Aerials bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Im zweiten Versuch kann sie sich noch mal steigern und erzielt eine Wertung von 75,98. Damit verpasst sie aber den Sprung in die Top 12 für den Einzug ins Finale. Den besten Sprung von Emma Weiß seht ihr im Video.

00:02:04, vor 33 Minuten