Ski Freestyle

Olympia 2022, Ski Freestyle: Neuseeländer Nico Porteous schnappt sich Gold in der Halfpipe in Peking

Bei Olympia 2018 in Pyeongchang noch Bronzemedailengewinner in der Halfipipe, gewinnt Nico Porteous aus Neuseeland mit 93,00 Punkten bei Olympia 2022 in Peking die Goldmedaille. Der erste von drei Runs war gleichzeitig der Beste und so sichert er sich vor den beiden US-Amerikanern David Wise und Alex Ferreira den Olympiasieg von Peking.

00:02:40, vor 15 Stunden