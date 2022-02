Ski Freestyle

Halfpipe-Highlights: Zwei Medaillen für US-Freestyler zum Olympia-Abschluss in Peking 2022

Halfpipe-Highlights: Zwei Medaillen gab es für die US-Freestyler zum Olympia-Abschluss in Peking 2022, Gold aber ging nach Neuseeland. Nico Porteous gewann in der Halfpipe das letzte Gold im Ski Freestyle gewonnen. David Wise (USA), Olympiasieger der vergangenen beiden Spiele, musste sich diesmal mit Silber begnügen (90,75), Bronze ging an seinen Landsmann Alex Ferreira (86,75).

00:02:45, vor einer Stunde