Olympia 2022 - Ski-Freestyle: Qi Guangpu springt zu Gold für China im Aerials - Bester Sprung im Finale

Qi Guangpu springt im Aerials der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu Gold für China. Guangpu zeigt im Finale den besten Sprung mit einer Wertung von 129,00 Punkten. Silber geht an die Ukraine, Bronze an das russische olympische Komitee. Den Sprung von Guangpu seht ihr im Video.

00:03:28, vor 6 Minuten