Die in Kalifornien geborene Gu startete bei den Olympischen Spielen für China, das Heimatland ihrer Mutter. In ihrem Geburtsland stößt das auf Kritik. "Wenn ich in China bin, bin ich Chinesin, wenn ich in den USA bin, bin ich Amerikanerin", entgegnete die zweimalige Weltmeisterin.

Doch auch in China kamen zuletzt vermehrt nachdenkliche Stimmen auf. Der Olympiasiegerin wird vorgeworfen, in China eine bevorzugte Behandlung zu genießen. Es ist nach wie vor unklar, ob der Freestyle-Star seine amerikanische Staatsbürgerschaft abgelegt hat, wie das in der Volksrepublik für neue Bürger eigentlich üblich ist.

Wie die "New York Times" berichtete, wurden in den vergangenen Tagen diverse Artikel gelöscht, die vermeldet hatten, dass die 18-Jährige eine Ausnahmegenehmigung für eine doppelte Staatsbürgerschaft erhalten haben könnte.

Nun wähnte ein User in den sozialen Medien erneut eine Bevorzugung der Sportlerin. "Warum kannst du Instagram benutzen und Millionen Chinesen vom Festland können es nicht", fragte er unter einem Post von Gu auf Instagram.

Gu bringt sich in Schwierigkeiten

"Warum bekommst Du bevorzugte Behandlung als chinesische Staatsbürgerin? Das ist nicht fair", warf er dem Teenager vor. "Kannst Du für die Millionen von Chinesen kämpfen, die keine Internet-Freiheit haben", forderte der User zudem von der Wintersportlerin. In China sind Plattformen wie Facebook und Instagram gesperrt.

Gu begegnete der Kritik mit einem Verweis auf Virtual Private Networks. Diese sogenannten VPN-Tunnel erlauben es Nutzern im Internet, staatliche Server zu umgehen und so unerkannt auch blockierte Seiten zu nutzen. "Jeder kann VPN-Software herunterladen. Gibt's praktisch für umsonst im App Store", verteidigte sich die 18-Jährige auf Instagram.

Allerdings untersagt China seinen Einwohnern die Benutzung von VPN-Software strikt. In der Vergangenheit wurden Bürger, welche Software dieser Art nutzten, bestraft. Ob die Nutzung Konsequenzen für Gold-Star Gu hat, ist allerdings fraglich.

Mutter Yan Gu ist die Tochter eines früheren Regierungsvertreters der Volksrepublik und arbeitete in einer Investmentbank in den Vereinigten Staaten. Gu genoss dadurch sowohl eine besondere Ausbildung in den USA und China, was für viele chinesische Familien nicht möglich ist.

