Ski Freestyle

Was ist Ski Freestyle - Halfpipe? Die Regeln zu den Sprüngen und Tricks im Kampf um die Medaillen bei Olympia in Peking kompakt in unserem Erklärvideo! Bei den Winterspielen werden uns die besten Freestyle-Spezialisten der Welt mit neuen Kunststücken begeistern und es ist gut möglich, dass wir für Gold einen spektakulären Run mit ganz neuen Elementen sehen werden.

00:02:51, vor 39 Minuten