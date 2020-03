Langlauf-Staffel überzeugt mit Platz fünf in Lahti

Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) lag dabei zwar 2:15 Minuten hinter Sieger Norwegen zurück, Schweden auf Platz drei (+1:55,2) und Russland auf Platz vier (+1:55,3) waren aber bis in die Schlussphase in Reichweite für den Vierer um Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die bereits am Samstag mit Platz acht über 10 km überzeugt hatte.

Norwegen mit Starläuferin Therese Johaug, die bei ihrem 10-km-Triumph mit ihrem 62. Sieg in Distanzrennen zur alleinigen Rekordhalterin geworden war und im 17. Distanzrennen der Saison den 15. Sieg gefeiert hatte, setzte sich mit 30,3 Sekunden Vorsprung auf Finnland durch.

Das deutsche Langlauf-Team hatte sich nach den Heim-Rennen in Oberstdorf Ende Januar aus dem Weltcup zurückgezogen und auf den Strecken der WM 2021 trainiert sowie dort die deutschen Meisterschaften ausgetragen.