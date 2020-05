Nun ist es offiziell: Anna Veith beendet ihre Karriere. In den vergangenen vier Jahren feierte die Österreicherin vier Comebacks nach Verletzungen - nun ist endgültig Schluss. "Ich möchte meine aktive Karriere beenden. Meine Träume haben sich in letzter Zeit verändert", erklärte sie im "ORF" unter Tränen. Veith, die vor ihrer Hochzeit Fenninger hieß, gewann 2013/14 und 2014/15 den Gesamtweltcup.

Sie sei glücklich, sagte die unter ihrem Mädchennamen Fenninger bekannt gewordene Veith, dass sie ihre Karriere "gesund und erfolgreich" beenden könne. Tatsächlich wurde die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin zunächst am Höhepunkt ihrer Karriere im Oktober 2015 durch einen Sturz und einen daraus resultierenden Totalschaden im rechten Knie gestoppt und blieb auch danach von Verletzungen nicht verschont.

Auch nach der Rückkehr in den Weltcup war Veith erfolgreich: In Val d'Isere feierte sie 2017 ihren 15. und letzten Sieg im Weltcup. 2018 gewann sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang/Südkorea mit einer Hundertstelsekunde Rückstand auf die Snowboarderin Ester Ledecka (Tschechien) Silber im Super-G. Im Januar 2019 zog sich Veith allerdings erneut einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu

Ski Alpin Veith vor Karriereende: Verkündung noch in diesem Monat? 14/05/2020 AM 14:13

Nach ihrem erneuten Comeback konnte Veith den Anschluss an die Weltspitze nicht mehr herstellen. "Im letzten Winter habe ich alles darangesetzt, wieder zurückzukommen und Vertrauen zu finden, aber es ist mir einfach nicht mehr gelungen, dahin zu kommen, wo ich hin wollte", sagte sie nun.

Nun ist Schluss mit der Ski-Karriere. "Ich habe bei meinen letzten Rennen gemerkt, dass es nicht mehr das ist, nach dem ich strebe", begründete die 30-Jährige ihre Entscheidung und führte aus:

"Mir hat es zwar in dem Moment Spaß gemacht, aber für mich hat es keinen Sinn mehr ergeben. Da ist bereits die Entscheidung gereift, meine Karriere zu beenden."

Eine Trainerkarriere kann sie sich erstmal nicht vorstellen: "Man wird sehen was die Zeit bringt, ich möchte die Zeit nun mit meiner Familie genießen."

Das könnte Dich auch interessieren: Rekordabfahrt am Matterhorn: Zermatt plant Weltcup-Hammer

Play Icon WATCH "Horror pur, wenn man da zuschauen muss!" Rodel-Asse über Olympia-Drama 00:33:11

Play Icon

Ski Neureuther nach Rücktritt: "Bin total happy" 10/07/2019 AM 13:54

Play Icon