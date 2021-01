"Es steht fest, dass der Angeklagte in der Zeit von 2013/2014 bis 2018/2019 in etwa 100 Fällen nach ausgefeilten Behandlungsmethoden zwölf Sportler gedopt hat", sagte Staatsanwalt Kai Gräber. Die Strafe sei wegen unerlaubten gewerbsmäßigen Anwendens von Arzneimitteln sowie in 24 tatmehrheitlichen Fällen wegen unerlaubten gewerblichen Anwendens von Arzneimitteln auszusprechen.

Am 27. Februar 2019 fanden im Rahmen der Operation Aderlass Razzien bei der nordischen Ski-WM in Seefeld und in Deutschland statt. Fünf Sportler und zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Mark S. sitzt seit Februar 2019 in Untersuchungshaft, die Zeit wird auf seine Haftstrafe angerechnet.