Skilanglauf

Sprint in Drammen: Johanna Hagström stürzt bei Gedränge in der Abfahrt und fliegt im Viertelfinale raus

Die Schwedin Johanna Hagström gehört beim Sprint-Weltcup in Drammen nach Platz eins im Prolog zu den Favoritinnen auf den Tagessieg. Doch im Viertelfinale kommt die 23-Jährige bei einem Gedränge in der Abfahrt zu Fall. Die Konkurrenz rauscht an ihr vorbei und Hagström hat keine Chance mehr ranzukommen. Sie scheidet damit schon früh aus. Ihr Sturz im Video.

00:00:26, vor einer Minute