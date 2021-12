Skilanglauf

Sprint-Weltcup in Dresden: Maja Dahlqvist sprintet unwiderstehlich zum Sieg vor historischer Kulisse

Maja Dahlqvist aus Schweden hält beim Langlauf-Sprint in Dresden ihre Landsfrau Jonna Sundling in Schach und siegt in beeindruckender Manier. Anamarija Lampic aus Slowenien schnappt sich Platz drei vor den Norwegerinnen Kristine Stavaas Skistad und Mathilde Myhrvold.

00:00:42, vor 9 Minuten