Skilanglauf

Lillehammer: Katharina Hennig strauchelt im Massenstart auf der Schlussrunde - Stockbruch verhindert Podium

Ganz bitterer Moment für Katharina Hennig im Massenstart von Lillehammer: Die 26-Jährige führt auf der letzten Runde zusammen mit Frida Karlsson und Ebba Andersson das Rennen an und sehr gute Chancen auf den nächsten Podestplatz. Doch dann verhakt sie ihren linken Stock in ihren eigenen Ski. Sie kommt aus der Spur und der Stock bricht. Hennig fällt zurück und verpasst am Ende das Podest.

00:01:25, vor einer Stunde