Eine starke Leistung zeigte auch Coletta Rydzek. Die Oberstdorferin erreichte das Halbfinale und verbuchte mit Platz zehn ihr zweitbestes Karriere-Resultat.

Bei den Männern holte Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo bei seinem vierten Saisonstart seinen vierten Sieg und seinen 32. Weltcup-Erfolg alleine in Sprintrennen. Die beiden deutschen Starter Janosch Brugger (Schluchsee/48.) und Friedrich Moch (Isny/53.) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die mit Carl Teamsprint-Gold bei Olympia in Peking geholt hatte, verzichtete auf einen Start im Sprint.

Deutschlands beste Distanzläuferin hatte am Freitag über 10 km als Zweite erstmals in ihrer Karriere in einem Freistilrennen das Weltcup-Podest erreicht. Im Klassik-Massenstart über 20 km gehört Hennig am Sonntag zum Favoritenkreis.

