"Ich kam letzte Woche aus Mallorca nach Hause und es ging mir ganz gut", blickte sie auf die vergangenen Tage zurück. "Am Wochenende passierte es dann: Ich hatte hohes Fieber und starke Schmerzen im Bauch bis hin zum Blinddarm. Als ich im Krankenhaus ankam, dachten sie, ich müsse mir den Blinddarm entfernen lassen."

Daraufhin wurde die Operation durchgeführt - doch das Problem wurde dadurch nur verschlimmert. Am Dienstag erkannten die Ärzte schließlich ihren Fehler.

Ad

Lundgren litt nämlich an einer Lymphknotenentzündung in der Bauchhöhle, welche dieselben Symptome aufweist wie eine Blinddarmentzündung. Da diese jedoch normalerweise nur bei Kindern unter 12 Jahren auftritt, fokussierten sich die Ärzte auf den Blinddarm.

Skilanglauf Homophobe Aussagen: Russische Langlauf-Chefin attackiert LGBTQ-Gemeinde UPDATE 28/10/2022 UM 10:57 UHR

"Es hätte sich also von selbst gelöst. Es ist die Operation selbst, die mich jetzt drei Wochen lang am Skilaufen hindert", so Lundgren. "Das ist ein Problem."

Lundgren verliert ihr Ziel nicht aus den Augen

Trotz des bitteren Rückschlags will die U23-Weltmeisterin den verantwortlichen Ärzten keinen Vorwurf machen. "Ich verstehe, warum sie operiert haben. Es gab mehrere Ärzte, die dachten, es sei eine Blinddarmentzündung", zeigte sie sich verständnisvoll.

"Aber ich bin sehr schockiert, dass es überhaupt passiert ist", führte Lundgren aus. "Ich fühlte mich sehr hilflos, als ich herausfand, dass ich mich nicht hätte operieren lassen sollen. Im Sommer war das Training sehr gut verlaufen, aber jetzt kam dieses Problem dazu."

Im Dezember will sich Lundgren, die sowohl im FIS-Cup als auch im Weltcup an den Start geht, jedenfalls wieder in die Loipe stürzen. Ihr erstes Ziel ist dabei der Scandinavian Cup in Östersund - die ideale Möglichkeit, um im Kampf um die Weltcup-Plätze und das Ticket für die WM in Planica (21. Februar bis 6. März) ein Zeichen zu setzen.

"Mein Trainer hat mir gezeigt, dass es eine lange Saison wird. Es gibt also immer noch einen Weg, meine Ziele zu erreichen", gab sie sich kämpferisch.

Das könnte Dich auch interessieren: "Hätte vielleicht nie wieder Rennen bestritten": Johaug beichtet Essstörung

Jubelszenen bei USA - Johaug verliert letzten Zielsprint

Skilanglauf "Problematische" Regel-Änderungen: Norwegen-Coach kritisiert FIS UPDATE 27/10/2022 UM 15:01 UHR