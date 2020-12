FIS-Renndirektor Pierre Mignerey zeigte im norwegischen Rundfunk ("NRK") Verständnis für die Absagen, verwies aber auf das funktionierende Sicherheitskonzept. Die Weltcups würden dennoch stattfinden. "Selbstverständlich ist es immer am besten, die besten Athleten am Start zu haben, aber es ist auch wichtig für die anderen Nationen, weiter Wettkämpfe bestreiten zu können", sagte er.

Aktuell könne man eine sichere An- und Abreise zu den Weltcup-Orten nicht gewährleisten, hieß es dagegen in der Mitteilung des schwedischen Verbandes. Außerdem seien die Folgen einer möglichen COVID-19-Erkrankung für Spitzensportler unklar. "Keiner von uns ist bereit, dieses Risiko einzugehen", sagte Teamarzt Per Andersson. Langlaufchef Daniel Fahraeus sprach von einer "sehr schwierigen Entscheidung", die aus gesundheitlichen Gründen aber unumgänglich gewesen sei.