"Wir sind wie im falschen Film und können das gar nicht fassen. Unglaublich, dass wir auf das Staffelsilber noch einen draufsetzen konnten", ergänzte Hennig.

Ihrer kongenialen Partnerin Victoria Carl wurde erst auf dem letzten Anstieg die historische Chance bewusst: "Ich zittere am ganzen Körper, ich bin voller Adrenalin und laufe herum wie Falschgeld. Erst am letzten Berg habe ich gemerkt, dass es um eine Medaille geht."

Auf der Zielgerade brachen schließlich alle Dämme. Hennig peitschte gemeinsam mit Bundestrainer Peter Schlickenrieder ihre Teamkollegin ins Ziel - und letztlich auch zur Goldmedaille.

"Das ist so geil!", brüllte Schlickenrieder nach dem an Spannung nicht zu überbietenden Schlussspurt. "Dass wir das hier nicht in der Originalbesetzung schaffen... Davor habe ich einen riesigen Respekt."

Der Sprung nach ganz oben: Die Flower Ceremony mit Hennig und Carl

Carl: "Habe zu Katha gesagt, dass ich sie auf der Zielgeraen zerstöre"

Der Schlüssel zum Erfolg war letzten Endes der unbändige Wille beider Athletinnen. Hennig und Carl haben sich auch teamintern angestachelt und gegenseitig angespornt.

"Lustigerweise habe ich zu Katha vor dem Rennen gesagt, dass ich sie auf der Zielgerade zerstöre", offenbarte Carl im Eurosport-Interview.

Daher sei es nicht verwunderlich, dass sie sich auf den letzten Metern nur noch auf sich selbst fokussierte. "Als ich auf die Zielgerade gegangen bin, war es nur noch mein Instinkt. Ich habe vom Drumherum gar nichts mitgekriegt, weil ich so im Fokus war."

Eurosport-Experte Jochen Behle begeistert

Auch für Eurosport-Experte Jochen Behle war der sensationelle Erfolg der Golden Girls Grund zum Jubeln. "Gold für Deutschland - das ist ein Träumchen. Es ist genau so gelaufen, wie es sich die Deutschen gewünscht haben", fasste er den deutschen Triumph zusammen.

Besonders das sich im Finale einsetzende höhere Tempo sei Hennig und Carl zugutegekommen. "Das war die Grundlage dafür, dass andere in die Defensive kamen, die Amerikanerinnen zum Beispiel", analysierte er. Carls Sprint-Stärke habe am Ende schließlich den Unterschied gemacht.

Doch nach dem Gold-Erfolg werden alle Analysen zunächst beiseitegeschoben und der Moment in aller Ruhe genossen.

"Heute Abend wird definitiv richtig getanzt", gab Schlickenrieder als Plan für den Gold-Abend aus. "So etwas braucht man, wenn man ohnehin angespannt ist."

(mit SID)

Jubelfeier im Hotel: Deutsche Langlauf-Staffel begeistert empfangen

