Langlauf - Spektakulärer Sturz in Oslo: Dario Cologna räumt Zuschauer ab | 50 Kilometer

Der Schweizer Dario Cologna ist beim 50-km-Klassiker in Oslo nach einem misslungenen Ausweichversuch gestürzt und räumt auch noch einen Zuschauer an der Strecke mit ab. In einer Kurve stürzt Simen Hegstad Krüger vor Cologna, der Schweizer hat keine Chance zu reagieren und nimmt zwangsweise den Weg Richtung des Zuschauers.

