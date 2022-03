Skilanglauf

Therese Johaug gewinnt ihr letztes Rennen über 30 Kilometer klassisch in Oslo - Tränen beim Langlauf-Star

Was für ein grandioses Ende einer grandiosen Karriere. Langlauf-Superstar Therese Johaug hat ihr letztes Rennen in der norwergischen Heimat in Olso gewonnen und sich im Massenstart über 30 Kilometer in der klassischen Technik von den Zuschauern feiern lassen. Johaug lief mit zwei norwegischen Fahnen über die Ziellinie und ließ ihren Freudentränen freien Lauf.

00:01:08, vor einer Stunde