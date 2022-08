Stepanova teilte auf Instagram ein Foto, auf dem ein Screenshot vom "Bild"-Interview Bachs zu sehen ist. Daraus zitierte die junge Russin ein Statement des IOC-Chefs.

Bach hatte unter anderem mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland erklärt: "Als Weltorganisation muss man sich überlegen: Diese Sanktionen aus Russland werden getragen von nicht einmal 50 Staaten dieser Welt. Das heißt, wir haben etwa 150 Nationale Olympische Komitees im IOC, deren Regierungen keinerlei Sanktionen gegen Russland verhängt haben."

Viele fragten sich: "Warum reagiert ihr hier? Nur weil es in Europa ist? Was habt ihr mit Jemen gemacht, was mit Afghanistan? Was mit Äthiopien, was ist mit Mali?"

Man müsse "diese Weltsicht sehen. Wir dürfen uns nicht diesen politischen Sanktionen und politischen Boykotts ausliefern."

Stepanova will sich von Bach zu Olympiamedaille gratulieren lassen

Stepanova meinte dazu: "Das ist gut gesagt! Jetzt warten wir darauf, dass den Worten auch Taten folgen."

Stepanova kündigte zudem an: "Ich verspreche Ihnen, Herr Bach, dass ich mit dreifacher Energie trainieren werde, damit Sie und niemand sonst mir bei den nächsten Spielen eine Medaille verleihen! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde mich besonders freuen, Ihr Gesicht zu sehen."

Die 21-Jährige machte in den vergangenen Monaten mit ihrer Unterstützung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin wiederholt Schlagzeilen.

