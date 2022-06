Aufgrund des laufenden Angriffskrieges gegen die Ukraine sind die russischen Langläufer von jeglichen Weltcup-Veranstaltungen ausgeschlossen. Zu Ungunsten der russischen Bevölkerung: Der Langlauf-Sport genießt in Russland mit einem durchschnittlichen Publikum von 1,5 Millionen Fernsehzuschauern große Popularität.

Das Duell zwischen dem Norweger Johannes Hoesflot Klaebo und dem russischen Konkurrenten Alexander Bolschunow etwa ließ die Fan-Herzen in den letzten Jahren höher schlagen. Momentan sieht es nicht danach aus, als würde sich das Messen der Giganten in naher Zukunft wiederholen. Jewgeni Dementiew sorgt nun mit einem Vorschlag für Aufsehen. Der Olympiasieger von 2006 will "einen eigenen russischen Weltcup" auf die Beine stellen.

Ad

"Eine Möglichkeit wäre ein Liga-System wie im Eishockey aufzubauen. Um damit Erfolg zu haben, müssen wir es ausländischen Sportlern schmackhaft machen nach Russland kommen zu wollen." Dabei will der 39-Jährige neben einheimischen Athleten auch auf ausländische Top-Shots wie Klaebo bauen.

Skilanglauf Italiens Langlauf-Paar im Glück: Pellegrino und Laurent erwarten Baby 16/06/2022 AM 08:42

Fraglich ist, ob der Norweger seine Teilnahme bei einem solchen Wettbewerb zusagen würde. Für Dementiew eine Frage des Geldes: "Eine Million wird die Einstellung von Klaebo gegenüber Russland verändern!"

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach Auftritt für Putin: Neue Konsequenzen für Bolschunow

"Ganz clever": Klaebo überlistet die Konkurrenz

Skilanglauf Bolshunov teilt gegen Klaebo aus: "Soll sich auf die Zunge beißen" 15/06/2022 AM 13:33