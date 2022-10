Und solange diese "überwiegend aus Amerika kommen, kann sich nichts ändern", ergänzte die Russin, die in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich Russlands Präsidenten Wladimir Putin sowie den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt hatte.

IOC-Präsident Bach hatte zuletzt vorgeschlagen, dass russische Athleten und Athletinnen sich vom Krieg distanzieren sollten, um wieder an Wettbewerben teilnehmen zu können.

Bachs Aussage, Anm. d. Red.) gehört hatte, dachte ich, dass Geld wieder einmal gesiegt hat. Bach ist sich bewusst, dass die Suspendierung von Sportlern aus politischen Gründen eine kolossale Ungerechtigkeit darstellt." Stepanova meinte dazu in dem Interview : "Nachdem ich die Nachricht () gehört hatte, dachte ich, dass Geld wieder einmal gesiegt hat. Bach ist sich bewusst, dass die Suspendierung von Sportlern aus politischen Gründen eine kolossale Ungerechtigkeit darstellt."

"Aber wir leben in der realen Welt. 75 Prozent der Gelder, die das IOC erhält, stammen von US-Unternehmen. Bislang ist die Situation so, was kann man da ändern?", so die 21-Jährige.

Stepanova vergleicht Russland mit USA

Zudem werde sie erst darüber nachdenken, "wenn die US-Athleten dazu gebracht werden, ein Papier zu unterzeichnen, das die militärischen Spezial-Operationen der USA in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien verurteilt".

"Aber ich bin mir sicher, dass ich es trotzdem nicht unterschreiben werde", ergänzte die junge Russin: "Solange Länder aus politischen Gründen ausgeschlossen werden können, ist es nötig, ein neues System zu schaffen, in dem das unmöglich ist."

