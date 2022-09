Ihr neuer Arbeitgeber weckt bei Johaug besondere Erinnerungen. "Ich bin mit dem Skilanglauf und dem 'NRK' aufgewachsen. Also freue ich mich, dass ich nun auch dabei sein kann", fasste sie ihre Faszination zusammen.

Dem Vernehmen nach unterschrieb die Norwegerin einen Vierjahresvertrag und wird damit mindestens bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo als Expertin tätig sein.

Der Startschuss für Johaugs zweite Karriere fällt bereits Ende November im norwegischen Wintersportort Breitostolen. Trotz ihrer großen Vorfreude, fühle sich ihre neue Rolle noch etwas ungewohnt an. "Und dann wird es sehr seltsam sein, beim Eröffnungsrennen in Beitostølen zu sein. Es ist immer ein Wochenende, auf das man sich gefreut hat und vor dem man ein bisschen extra große Nerven hat. Es wird seltsam sein, hinter den Kulissen zu sein", so die 14-malige Weltmeisterin.

Von ihrer Expertise ist die 34-Jährige, die in ihrer Karriere insgesamt 100 Weltcupsiege feierte, überzeugt: "Ich habe das Gefühl, dass ich viel Wissen habe, nachdem ich so lange im Spiel und im Sport war." Angesichts ihrer großartigen Karriere dürfte es daran keine Zweifel geben.

