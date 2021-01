Die Russin setzte sich auf den letzten Metern knapp vor Ebba Andersson (Schweden/+0,7 Sekunden) und Jessie Diggins (USA/+0,8) durch, die am Dienstag das Rennen im freien Stil für sich entschieden hatte.

03/01/2021 AM 15:34

Wieder Top Ten: Hennig überzeugt erneut in Val Müstair

Hennig hatte sich nach ihrem fünften Platz im Massenstart und einem starken Verfolgungsrennen in die Top 10 vorgeschoben.

Am Donnerstag legt die Tour einen Ruhetag ein, bevor am Freitag in Val die Fiemme die sechste von acht Etappen ansteht.