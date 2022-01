"Ich habe bestätigt, dass ich auf dieser Strecke vorne mitlaufen kann. Das ist die Hauptsache", sagte Hennig, die auf der Olympiastrecke von 2026 in den vergangenen zwei Jahren jeweils auf das Podium gelaufen war, im ZDF. "Ich hatte einen Stockbruch in der ersten Runde und hing ganz hinten dran. Die Körner haben dann am Ende gefehlt."

Hennig mischte von Beginn an bei jeder Zwischenzeit vorne mit und war Teil einer sechsköpfigen Spitzengruppe, die sich schon nach der Hälfte der Strecke abgesetzt hatte.

Am letzten Anstieg musste die Sächsin aber abreißen lassen.

Für eine Überraschung sorgte Katherine Sauerbrey, die als Zwölfte die halbe Norm für Olympia (1 x Top 8 oder 2 x Top 15) erfüllte.

Entscheidung auf der Alpe Cermis

Siegerin Neprjajewa lag nach 29:51,3 Minuten vor Heidi Weng (Norwegen/+3,7 Sekunden) und der Finnin Krista Parmakoski (+4,8).

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Dienstag, wenn der brutal steile "Final Climb" auf die legendäre Alpe Cermis ansteht.

(SID)

