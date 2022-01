Bolschunow ist im Unterschied zu Norwegens Ausnahmeläufer und Sprint-Ass Johannes Hösflot Kläbo auf die langen Distanzen spezialisiert.

Die Tour de Ski, die in diesem Winter aus sechs Etappen besteht, beinhaltet beides. Von fairen Bedingungen könne dennoch nicht die Rede sein, so Bolschunow.

"Wenn du im Viertelfinale ausscheidest, verlierst du eine Minute auf den Sieger. Das ist zu viel", erklärte der 25-Jährige im Hinblick auf die Sprint-Rennen.

Hennig holt Top-Ergebnis bei Tour de Ski in Oberstdorf

Als Distanzläufer brauche man dann gleich "mehrere Rennen, um die Lücke zu den Sprintern zu schließen", so Bolschunow weiter. Die Bonussekunden, die sich die Athleten in den Sprint-Events verdienen können, bezeichnete er als "echten Luxus".

Insgesamt stehen während der Tour de Ski in dieser Saison zwei Sprint-Wettbewerbe auf dem Programm.

Dazu kommen zwei Massenstarts über 15 km, ein Rennen über 15 km im klassischen Stil sowie die Schlussetappe über neun Kilometer hinauf zur berühmten Alpe Cermis im Val die Fiemme.

Aktuell belegt der Russe nach drei von sechs Etappen Platz drei in der Tour-Wertung. Der Rückstand auf Leader Kläbo beträgt 47 Sekunden. Am Silvester-Tag in Oberstdorf schlug der Norweger den Russen überdies im Massenstart über 15 Kilometer im freien Stil