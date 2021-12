"Victoria musste mit ihrer frühen Startnummer ein wenig den Schneepflug spielen, umso höher ist ihre Leistung einzuschätzen", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder nach dem Rennen bei dichtem Schneetreiben: "Insgesamt haben wir vier Läuferinnen unter den besten 30, daher sind wir rundum zufrieden angesichts der Bedingungen. So könnte es weiter gehen."

Die 33 Jahre alte Niskanen hatte im Kampf gegen die Uhr bei dichtem Schneetreiben das beste Material und lief in 27:04,0 Minuten einen klaren Vorsprung von 18,2 Sekunden auf die Schwedin Ebba Andersson heraus. Dritte wurde die Russin Natalija Neprjajewa (+30,5).

Carl (Oberwiesenthal/+1:00,6 Minuten) machte in der nassen Loipe auf der letzten Runde noch viel Boden gut, zu den Top Ten fehlten am Ende nur 4,9 Sekunden. "Am Ende habe ich ganz schön viel Zeit gutgemacht. Es waren schwierige Bedingungen, daher bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich sehr über das Ergebnis", sagte die 26-Jährige.

Pech hatte Antonia Fräbel (Asbach/+1:09,3), die als 17. die halbe Olympia-Norm nur um zwei Ränge verpasste. Carl und Hennig haben das Peking-Ticket bereits sicher. Für eine Überraschung sorgte Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg), die im ersten Einzel-Rennen ihrer Weltcup-Karriere als 20. in die Punkte lief.

Nach einem Ruhetag wird die Tour an Silvester in Oberstdorf mit eine erneuten Distanzrennen fortgesetzt, dann aber im Massenstart.

(SID)

