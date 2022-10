Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus dürfen auch in diesem Winter nicht an Wettkämpfen der FIS teilnehmen. Diese Entscheidung traf der internationale Skiverband bei seinem Council-Meeting am vergangenen Samstag in Sölden im Rahmen des Saisonauftakts der alpinen Skirennläufer auf dem Rettenbachgletscher.Die Mannschaften sind seit dem 1. März 2022 wegen des Angriffskrieges in der Ukraine nicht bei Veranstaltungen der FIS startberechtigt.