Zu groß war bei Bolschunow wohl die Enttäuschung, dass sein Partner es nicht geschafft hatte, den von ihm herausgelaufenen Vorsprung auf Norwegen und Finnland in der Schlussrunde zu verteidigen. Statt Gold nach Hause zu laufen, musste Retiwich sichtbar gezeichnet zunächst den Norweger Johannes Hösflot Kläbo am letzten Anstieg ziehen lassen. Auf der Zielgerade ging dann auch der Finne Joni Mäki vorbei und holte Silber.

Dass Bolschunow, der am Samstag Gold im Skiathlon gewonnen hatte, seine Enttäuschung über den verpassten zweiten WM-Titel so offen zur Schau stellte, sorgte bei der Konkurrenz für großes Unverständnis. "Er muss reagieren und seine Enttäuschung kontrollieren. Er hatte gestern einen großartigen Tag, davor muss man den Hut ziehen. Aber es sollte möglich, sich für einen Teamkollegen zu freuen", sagte Kläbo im Anschluss dem norwegischen Sender "NRK". Für Retiwich war es die erste Medaille bei den Titelkämpfen im Allgäu.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Bolschunow mit seinem Verhalten für Schlagzeilen sorgt. Beim Weltcup in Lahti Ende Januar schlug der 24-Jährige in der Staffel in einem umkämpften aber an sich fairen Schlusssprint den Finnen Mäki beinahe mit einem Stock. Im Ziel rammte er seinen Kontrahenten dann zu Boden. Für diese Aktion wurde der Russe am Freitag von der FIS mit einer Bewährungsstrafe belegt.